Mezzolara vince il girone B, Santarcangelo ai playoff con l'Ars et Labor. Pietracuta primo ai playout

L'ultima giornata riserva emozioni: il Pietracuta si gioca la salvezza nel playout con la Sampierana

L'ultima giornata del girone B di Eccellenza non delude le attese. Il Mezzolara regola 1-0 il Sant'Agostino e conquista la promozione in D: decide il gol del giovane attaccante Salonia al 44'. L'Ars et Labor condanna il Faenza ai playout, superandolo 2-0: a segno Senigagliesi al 4' e Prezzabile al 77'. Gli estensi, ai playoff, sfideranno il Santarcangelo. Luca Fregnani corona una rimonta da record, superando 3-1 il Futball Cava Ronco a domicilio, nello scontro diretto. Segna Zanni al 25', poi arriva un'autorete al 35' e il rigore di Fuchi al 40'. Accorcia nella ripresa la squadra di casa con Farabegoli al 78'. L'altro playoff vedrà di fronte Medicina Fossatone e Fratta Terme.

In chiave playout, sorride il Pietracuta, che supera 3-1 il Sanpaimola. Segnano Zannoni, Osayande e Giacopetti: i rossoblù si giocheranno la permanenza in Eccellenza sfidando al Bindi, davanti al pubblico amico, la Sampierana, sconfitta in rimonta 2-1 dal già retrocesso Solarolo. Per i bianconeri del presidente Melini, rete del momentaneo vantaggio siglata da Di Novella su rigore. L'altro playout sarà tra Faenza e Castenaso. L'Osteria Grande pareggia 1-1 con la Fratta Terme e conquista la salvezza matematica.

Classifica finale

Mezzolara 75, Ars et Labor 73, Medicina Fossatone e Fratta Terme 52, Santarcangelo 50; Russi 49, S.Agostino e Fcr Forlì 47, Massa Lombarda e Osteria Grande 46, Comacchiese e Sanpaimola 44; Pietracuta 43, Faenza e Castenaso 42, Sampierana 39; Solarolo 26, Mesola 14.

La cronistoria dell'ultima giornata

Oggi si gioca l'ultima giornata del campionato di Eccellenza, Girone B. L'Ars et Labor cerca il sorpasso all'ultima curva sulla capolista Mezzolara: gli estensi ospitano il Faenza, che è sicuro di giocare i playout in casa. Il Mezzolara invece ospita il Sant'Agostino, in corsa per l'ultima piazza playoff. Il Sant'Agostino ha 47 punti, gli stessi di Futball Cava Ronco e Santarcangelo che si affrontano oggi a Forlì. Tornando alla corsa playout, la Sampierana è in casa del retrocesso Solarolo: l'obiettivo è poter giocare gli spareggi in casa.

Dalle 15.30 i principali aggiornamenti

Dopo quattro minuti, Ars et Labor in vantaggio 1-0 a Faenza (Senigagliesi). Mezzolara 73, AeL 73.

In chiave playout, Osteria Grande avanti 1-0 in casa con la Fratta Terme. Osteria a +6 sulla prima dei playout, il Faenza.

GOL DEL PIETRACUTA, Zannoni. Rossoblù avanti 1-0 sul Sanpaimola e prima squadra dei playout.

GOL SANTARCANGELO Lombardi a segno, clementini avanti 1-0 sul campo del Fcr Forlì.

In questo momento: spareggio Ars et Labor - Mezzolara, Santarcangelo ai playoff contro la perdente dello spareggio, Medicina Fossatone-Fratta Terme. Playout: Pietracuta- Sampierana, Faenza-Castenaso.

PARI SANPAIMOLA, Pietracuta- Sanpa 1-1. Al momento playout Faenza-Sampierana, Pietracuta-Castenaso.

RADDOPPIO SANTARCANGELO, 2-0 sul campo del Fcr Forlì.

TRIS SANTARCANGELO! Segna Fuchi al 40' su rigore.

GOL SAMPIERANA: bianconeri avanti 1-0 a Solarolo, con rigore di Di Novella. Playout: Faenza-Castenaso, Sampierana-Pietracuta.

SEGNA IL MEZZOLARA! Bolognesi a 75 in classifica, Ars et Labor a 73.

Si disputano i secondi tempi. Pietracuta, gol pesantissimo: Osayande, 2-1 al Sanpaimola.

Gol Solarolo, con la Sampierana ora è 1-1.



Raddoppia l'Ars et Labor, la Fratta Terme pareggia 1-1 con l'Osteria Grande.

TRIS DEL PIETRACUTA, SEGNA GIACOPETTI. Pietracuta - Sanpaimola 3-1.

3-1 anche del Santarcangelo sul campo del Fcr Forlì (78' Farabegoli).

Al 90' Solarolo - Sampierana 2-1.

FINALE AL BINDI: PIETRACUTA - SANPAIMOLA 3-1.