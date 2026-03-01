Mezzolara vola, Santarcangelo scivola sul campo del Fratta Terme: il punto sull'Eccellenza

Il Pietracuta del dopo Cevoli cade sul campo del Solarolo e ora rischia la retrocessione diretta

Nella 26esima giornata del girone B di Eccellenza è ancora Mezzolara show. I bolognesi espugnano 5-0 il campo del Futball Cava Ronco Forlì, con le reti di Derjaj, Fabretti, Salonia, Vinci e Battisti. I bolognesi mantengono 10 punti di vantaggio sull'Ars et Labor che con un gol di Leonardo Mazza espugna 1-0 Russi. In chiave salvezza, cadono le riminesi: il Pietracuta del post Cevoli parte da una sconfitta 1-0 con il Solarolo che può concretizzare la retrocessione diretta dei rossoblù, che mantengono un margine risicato di 3 punti dai ravennati, mentre il Santarcangelo cade con lo stesso punteggio con la scatenata matricola Fratta Terme. Vince l'Osteria Grande sul fanalino di coda Mesola, mentre la Sampierana esce indenne dalla difficile trasferta sul campo del Medicina Fossatone (1-1). Colpaccio Sanpaimola in casa del Castenaso (1-2).

Classifica

Mezzolara 61; Ars et Labor 51, Medicina Fossatone 43, Fratta Terme e Massa Lombarda 41; Russi 39, Futball cava Ronco e S.Agostino 37, Sanpaimola 35, Sampierana e Castenaso 34, Comacchiese 33; Santarcangelo 31, Faenza 30, Osteria Grande 29, Pietracuta 25; Solarolo 23, Mesola 13.