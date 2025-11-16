"Mi suicido": lascia una lettera al criminalista Barzan, 50enne salvato dopo aver ingerito metadone

L'uomo è stato soccorso dai Carabinieri e dal personale del 118

Un 50enne di Riccione ha tentato il suicidio nel pomeriggio di ieri (sabato 15 novembre), ingerendo del metadone. A dare l'allarme ai Carabinieri è stato il criminalista Davide Barzan, salito agli onori della cronaca in quanto consulente di Manuela Bianchi, nell'intricata vicenda legata all'omicidio di Pierina Paganelli. Il 50enne è infatti assistito dallo studio legale Barzan (la sorella Nunzia è avvocata) e ha esplicitato i propositi di farla finita con una lettera lasciata nella buca delle lettere dello studio. A raccogliere la corrispondenza, ieri, è stato Davide Barzan che, una volta letto il messaggio, ha chiamato i Carabinieri. Una volta sul posto, il personale del 118, allertato dall'Arma, ha prestato le prime cure al 50enne, poi portato in ospedale. È fuori pericolo.