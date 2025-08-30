Michele Bravi si esibirà all'Arena Francesca da Rimini per l'ultimo concerto del RIM

Domenica 31 agosto si concluderà il RIM Rimini in Musica con il concerto di Michele Bravi

Dopo l’apertura con Centomilacarie e l’appuntamento di questa sera con Dardust, all'Arena Francesca da Rimini, domenica 31 agosto si concluderà il RIM Rimini in Musica con il concerto di Michele Bravi, noto cantautore, scrittore e attore, che nonostante la giovane età ha già collezionato due partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 2017 con il brano “Il Diario degli Errori” (doppio disco di platino) e nel 2022 con “Inverno dei fiori” (disco d’oro), la pubblicazione, per Mondadori, del libro “Nella vita degli altri” e quattro album in studio.

È uno dei protagonisti di “Amanda”, film di Carolina Cavalli presentato alla 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nella sezione “Orizzonti Extra”. Dopo aver dato voce alla versione italiana di "Remember me” in Coco, scrive e interpreta il brano portante della colonna sonora di “Strange World”, 61º lungometraggio Disney.

È uno dei tre giudici della ventiduesima edizione del programma “Amici di Maria De Filippi”. Ha preso parte al film di Saverio Costanzo “Finalmente l’alba”, presentato in concorso alla 80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.