Midge Ure in concerto a Rimini: l'evento si sposta al Teatro Galli

L'artista, leggendario frontman degli Ultravox, si esibirà accompagnato da Russell Field, Cole Stacey e Charlie Round Turner

Venerdì 29 agosto arriva a Rimini Midge Ure, leggendario frontman degli Ultravox e figura centrale della scena musicale internazionale, ospite della rassegna Percuotere la mente. Un concerto che rappresenta uno degli eventi cuore della programmazione che la città dedica in questo 2025 agli anni Ottanta, ispirata dal 40esimo anniversario della pubblicazione del romanzo Rimini di Pier Vittorio Tondelli. A differenza di quanto annunciato, in considerazione dell’instabilità delle condizioni meteorologiche previste per venerdì. il concerto non sarà alla Corte degli Agostiniani ma si sposterà al Teatro Galli (live dalle 21.15) dove Midge Ure salirà sul palco accompagnato da una band d'eccezione con Russell Field (batteria e percussioni), Cole Stacey (basso e voce) e Charlie Round Turner (tastiere).