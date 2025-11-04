Milano, donna accoltellata in pieno centro: l'aggressore nel 2015 attaccò due pensionati

Affetto da disturbi psichiatrici, è stato arrestato in un albergo

Una coltellata improvvisa, inferta alla schiena, dal basso verso l’alto, senza alcun apparente motivo. È stata aggredita così una 43enne, dipendente di Finlombarda, mentre si recava al lavoro nella zona di piazza Gae Aulenti, cuore del nuovo distretto finanziario e direzionale di Milano. La donna, colpita anche al torace e all’addome, è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasportata all’ospedale Niguarda, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico di due ore. I medici hanno riservato la prognosi, ma la 43enne non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dal pubblico ministero Cristina Ria, hanno portato in serata al fermo di un sospettato: si tratta di Vincenzo Lanni, 59 anni, individuato in un albergo di Milano. L’uomo, secondo quanto emerso, era già stato arrestato nel 2015 per aver accoltellato in strada due pensionati nella Bergamasca. Incensurato e affetto da disturbi psichiatrici, Lanni all’epoca aveva raccontato agli inquirenti di aver agito “per reazione a un profondo stato di frustrazione” e di considerare la propria vita “un fallimento”. Le indagini ora puntano a ricostruire con precisione il movente e la dinamica dell’aggressione. Nessun legame risulterebbe, al momento, tra l’uomo e la vittima. L’area di piazza Gae Aulenti, teatro dell’attacco, è rimasta a lungo transennata per consentire i rilievi del Nucleo Investigativo dei carabinieri.