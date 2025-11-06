Milano, ragazzino di 12 anni travolto da un furgone: è in condizioni gravissime

All’arrivo dei soccorsi era incosciente

Un12enne è stato travolto da un furgone nel pomeriggio di oggi (giovedì 6 novembre), intorno alle 17.30, in via Bernardino Verro, nella zona sud di Milano. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, il ragazzino si trovava a piedi quando è stato investito. All’arrivo dei soccorsi era incosciente. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale, oltre ai genitori del 12enne, visibilmente sotto shock. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il giovanissimo ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato in condizioni gravissime.