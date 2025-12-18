Minacce col coltello per avere rapporti sessuali: marito condannato a 8 anni

L'uomo, un 57enne magrebino, non accettava il modo di vestire alla occidentale della moglie

Un 57enne magrebino, ex militare in Marocco, è stato condannato a 8 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, vittima la moglie, che vive nel Riminese. La donna aveva denunciato il marito il 9 luglio del 2023. Dal quadro accusatorio sono emerse violenze, ingiurie alla donna, accusata di essere venuta in Italia per prostituirsi, e minacce col coltello per costringerla a rapporti sessuali. Lui viveva in Marocco, poi dopo aver completato la carriera militare nel suo paese, l'aveva raggiunta in Italia. Dal processo sono emerse regole rigide di condotta imposte dall'ex militare, che non accettava il suo modo di vestire alla occidentale. Il 57enne, difeso dall'avvocata Simona Conti, ha negato ogni addebito.