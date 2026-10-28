Minaccia di buttarsi sotto un treno alla stazione, 30enne salvato dalla Polizia locale

L’uomo, trovato vicino ai binari con diverse confezioni di psicofarmaci ai piedi, è stato convinto dagli agenti a desistere dal suo intento e affidato alle cure del 118

Lo hanno trovato vicino ai binari, seduto su una panchina, con diverse confezioni di psicofarmaci ai suoi piedi che diceva di avere assunto in dosi massicce e lo hanno convinto a tornare sui suoi passi. A non gettarsi sotto il treno, come continuava a ripetere, tanto che alcuni cittadini preoccupati avevano contattato il numero unico per le emergenze. È stato poi proprio il 112 ad attivare la Polizia locale Unione Valmarecchia e gli agenti si sono precipitati alla stazione ferroviaria verso le 17 di martedì.

Qui hanno appunto trovato un 30enne in stato di evidente alterazione che manifestava la volontà di togliersi la vita. Lo hanno avvicinato e parlandogli hanno messo la situazione in sicurezza, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118, prontamente intervenuti. L’uomo è stato quindi accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale Infermi di Rimini con un codice di media gravità.