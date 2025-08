Cocktail ai minori nei minimarket e degrado notturno: scatta il blitz a Riccione

Operazione tolleranza zero in zona Alba: fermato anche un uomo per atti osceni in un parcheggio

La Polizia locale di Riccione ha condotto, nelle serate di venerdì 1 e sabato 2 agosto scorsi, un’importante attività straordinaria di prevenzione e controllo in zona Alba, finalizzata al contrasto dei fenomeni di degrado urbano e alla tutela della sicurezza e del decoro cittadino.

L’intervento, realizzato con l’impiego di 15 operatori, dell’unità cinofila e di due equipaggi in abiti civili, ha avuto come obiettivo il monitoraggio del quartiere Alba, a seguito di numerose segnalazioni da parte di residenti ed esercenti. Già da alcune settimane infatti erano stati avviati controlli in borghese, che hanno consentito di raccogliere elementi utili per predisporre un’attività mirata nelle serate appena trascorse, proseguita fino alle prime ore della mattina di lunedì.

Nel corso dell’operazione sono state identificate e controllate complessivamente 30 persone. Una particolare attenzione è stata riservata agli esercizi commerciali della zona, in merito alla vendita di alcolici e superalcolici. In alcuni casi, già durante le prime attività in abiti civili, erano emerse criticità nelle modalità di vendita, e i successivi accertamenti hanno portato a sanzionare quattro esercenti. Tra questi, alcuni minimarket sono stati sorpresi mentre vendevano bevande alcoliche a ragazzi minorenni. In un caso, in particolare, un negoziante preparava cocktail superalcolici all’interno del proprio negozio e li somministrava, senza avere titolo per la mescita, a giovani minorenni travasando la vodka in bottigliette d’acqua minerale per aggirare i controlli. Le sanzioni elevate ammontano complessivamente a oltre 6.000 euro e gli esercenti coinvolti saranno segnalati alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.

Durante le fasi preparatorie del servizio, un agente della Polizia locale in borghese ha inoltre notato un uomo che, nascosto tra le auto parcheggiate nei pressi di un bar, stava compiendo atti osceni in luogo pubblico. L’intervento immediato ha permesso di identificarlo e deferirlo all’Autorità Giudiziaria; l’uomo era già gravato da precedenti specifici.

L’attività ha riguardato anche la presenza notturna nei giardini della zona Alba e nel parcheggio sotterraneo, dove alcune persone erano accampate in giacigli di fortuna. Sono stati effettuati accertamenti e sanzioni nei confronti di sei persone trovate a dormire in quegli spazi, che sono state allontanate. Tre persone sono state identificate, sanzionate e invitate a lasciare la zona per comportamenti di accattonaggio molesto, segnalati per la loro insistenza e per aver arrecato disturbo ai passanti e agli ospiti della città. Al termine delle serate, con la chiusura dei locali, altre quattro persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta.

Fondamentale sarà ora l’intervento sinergico delle attività di ripulitura, manutenzione e cura degli spazi pubblici, con il supporto attivo degli esercenti di zona, affinché la zona Alba mantenga condizioni di piena vivibilità, sicurezza e decoro.

Il segnale lanciato dalla Polizia locale è chiaro: tolleranza zero verso ogni forma di illegalità, abusivismo e degrado. La presenza sul territorio proseguirà con controlli costanti e mirati, nell’ottica di una tutela concreta della qualità della vita urbana.