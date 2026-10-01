Minimoto, a Cervia sfida conclusiva del Campionato Italiano

Ancora quattro titoli da assegnare tra le classi OHVALE 110, Junior B, C e Open A. Thiago Liberati, in trionfo nella Junior A con una tappa d'anticipo

Con il sesto nonché conclusivo round in programma nel fine settimana del 3-4 ottobre, al celebre Circuito Happy Valley di Cervia, volgerà al termine una stagione 2026 del Campionato Italiano Minimoto all'insegna di molteplici cambiamenti volti a rinnovare il movimento delle "ruote basse". La serie prettamente riservata ai giovani talenti del Motociclismo italiano affronterà in provincia di Ravenna una super finale con ancora quattro titoli da assegnare tra le classi OHVALE 110, Junior B, C e Open A, scoprendo al termine delle ultime sfide stagionali i nomi dei Campioni 2026 che si affiancheranno a Thiago Liberati, in trionfo nella Junior A con una tappa d'anticipo.



LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO



Introdotta con successo quest'anno nel contesto del Campionato Italiano Minimoto grazie alla collaborazione tra OHVALE e la FMI registrando un rimarchevole numero di iscritti, la OHVALE 110 vede Mattia Forte pronto a chiudere i giochi già al termine di Gara 1 grazie ad un considerevole vantaggio di 35 punti nei confronti di Achille Raggi. Un tesoretto da amministrare frutto di un bottino di 8 vittorie tra Sprint Race e gare finora disputate, ben figurando in una stagione dove si sono distinti in positivo anche Ryan Botti, Federico Luciani, Dylan Fontana e Gabriele Spaccini, con quest'ordine dalla terza alla sesta posizione nella generale, tutti in grado di salire sul podio in almeno una circostanza nei cinque round finora disputati.





Giochi apertissimi altresì nella Junior B dove soli 8 punti separano Niccolò D'Olimpio e Samuele Rubbi con Valentino Franceschini, distanziato di 43 lunghezze dalla vetta, pronto a recitare il ruolo di terzo incomodo di questo confronto per la conquista del titolo. Sono invece 37 i punti di distacco nella Junior C tra il capoclassifica Carlo Maria Scrocchi ed il suo più diretto inseguitore Alexander Primo Prataviera, con l'aritmetica che tiene in gioco anche Tiziano Triberio, distanziato di 49 punti con 50 ancora in palio nelle decisive due gare.





Nella Open A basta un piazzamento in Gara 1 a Michael Mattera per laurearsi Campione al culmine di un 2026 che lo ha visto confrontarsi con Oliver Tagliati, presente dal secondo round e contestualmente impegnato da esordiente nella FIM MotoMini Italy Series OHVALE 160, oltretutto salendo sul gradino più alto del podio a Viterbo. Titolo già assegnato invece nella Junior A dove Thiago Liberati, da indiscusso protagonista, ha chiuso i giochi nel weekend di Ortona con Jacopo Brunori già aritmeticamente secondo, mentre per la terza posizione sarà sfida aperta tra Viola Catallo, Tommaso Cattaneo e Leonardo Genova.



IL PROGRAMMA AL CIRCUITO HAPPY VALLEY DI CERVIA

Il conclusivo weekend di gara della stagione 2026 avrà inizio ufficialmente sabato 3 ottobre con le sessioni di prove libere e, nel pomeriggio, delle qualifiche ufficiali che determineranno gli schieramenti di partenza delle gare in programma domenica 4 ottobre a partire dalle 9:40. Non mancheranno nel fine settimana le attività di formazione del Settore Tecnico FMI con previsto un giro di pista a piedi venerdì pomeriggio per i pilotini delle classi Junior e OHVALE 110 e prove di partenza a piedi sabato mattina per l'occasione seguiti dai Tecnici FMI Marco Dellino, Stefano Cruciani e Lorenzo Dalla Porta, i quali si occuperanno anche del monitoraggio in pista con prevista anche l'analisi video. Da segnalare inoltre l'innovativa esperienza del briefing dei pilotini con il Direttore di Gara (Daniele Gregori, Gentlemen's Motor Club Roma), per il quale FMI ha preparato una versione "a fumetti" delle indicazioni fornite, pensata per avere un linguaggio sempre più vicino alle esigenze dei piccoli piloti.

