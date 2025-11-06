Ministro Pichetto Fratin a Ecomondo: "Parco Eolico? Si mettano d'accordo Toscana e l'Emilia Romagna"

"Entrambe a guida Pd: si mettano d'accordo"

In visita oggi tra i padiglioni della Fiera di Rimini, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si è soffermato anche sul progetto del parco eolico di Badia Tedalda, con ricadute anche su Casteldelci e sul territorio riminese. "È una grossa questione che riguarda l'Emilia-Romagna e la Toscana e io ho già invitato i due presidenti a mettersi d'accordo". "Se una Regione fosse di un colore e l'altra di un altro - ha

proseguito Picchetto Fratin - qualcuno potrebbe accusarmi di parteggiare, ma sono entrambe a guida Pd, pertanto io dico loro di mettersi d'accordo". E ha concluso: "Adesso con le aree idonee saranno loro a dover fare la mappatura, in particolare proprio sull'Appennino".

Tanti i temi toccati dal ministro nella sua giornata riminese. Pichetto Fratin ha sottolineato l’attenzione istituzionale verso le tecnologie e le policy per l’economia circolare, ribadendo il ruolo centrale di Ecomondo e il suo impatto nazionale ed europeo. “Possiamo dirci tra i primi Paesi al mondo nella capacità di riciclo: si parla tanto di terre rare e materie prime critiche ma il più grande giacimento che abbiamo sono i nostri rifiuti…”, ha spiegato. “La capacità di riciclo - ha aggiunto il ministro - si manifesta pienamente proprio in questa fiera, simbolo di innovazione e sostenibilità”.