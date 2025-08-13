Schiamazzi notturni sulla spiaggia, vigilante riprende i ragazzini: spinto, cade e si ferisce

I giovani sono stati identificati

Momenti di concitazione nella notte tra martedì e mercoledì (12-13 agosto) sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina, all'altezza di via Merano. Un gruppo formato da 4-5 ragazzini minorenni ha improvvisato un festino sull'arenile, con musica ad alto volume, nonostante fosse già scattato il divieto di accesso, a causa dell'orario. Un vigilante è intervenuto per far allontanare i ragazzini, ma a quel punto ci sarebbe stata una spinta. Il vigilante è caduto e si è procurato un taglio alla fronte. È stato medicato dal personale del 118, intervenuto sul posto assieme a Carabinieri e Polizia Locale. Al momento non ha presentato denuncia. I giovani sono stati identificati.



