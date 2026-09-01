Miramare, calci per rompere i finestrini delle auto e rubare: arrestato. Quattro vetture danneggiate

L'uomo è stato arrestato dalla Polizia, durante un pattugliamento

Un uomo, le cui generalità non sono state rese note, è stato arrestato ieri sera (31 agosto) a Rimini per le ipotesi di reato di furto aggravato, danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La Polizia è intervenuta intorno alle 21.15, in zona Miramare, vedendo l'uomo all'opera, mentre cercava di rompere a calci il finestrino di una Fiat Panda di colore blu. Accortosi degli agenti, è scappato in sella a una bicicletta, abbandonando uno zaino contenente oggetti che erano stati rubati in precedenza. L'inseguimento del fuggitivo è terminato nei pressi della spiaggia: in un primo momento era riuscito a divincolarsi dalla presa dei poliziotti, ma poi è stato bloccato definitivamente. Dagli accertamenti sono risultate 4 auto danneggiate per portare via oggetti quali starter portatili per auto, chiavi, addirittura un estintore di piccole dimensioni. L'uomo agiva lato marciapiede, senza poter essere visto dagli automobilisti di passaggio. Non è però sfuggito allo sguardo degli agenti di pattuglia.