Miramare, edifici in degrado demoliti per fare spazio ad area verde: Avs plaude al Comune

L'area interessata è di circa 700 mq

Il Comune di Rimini acquisirà due edifici privati in stati di abbandono, in un'area di oltre 700 mq a Miramare, e dopo aver proceduto alla loro demolizione, realizzerà una nuova area verde. Il progetto approvato dalla giunta è valutato positivamente da Alleanza Verdi Sinistra: "Questa tipologia di intervento, che consiste nell'acquisire e demolire o trasformare gli edifici privati abbandonati per restituire loro una funzione sociale e di riqualificazione urbana - spiega una nota di Avs Rimini - rappresenta un'ottima soluzione". "La nostra visione di città - chiosa la nota - è quella di restituire lo spazio pubblico alla cittadinanza e questo progetto va nella direzione auspicata". Sul punto, da palazzo Garampi si era sottolineato: "Il progetto mira a creare un parco accessibile, inclusivo e privo di barriere architettoniche, in un’area turistica e andando quindi a integrare l’offerta di verde a favore dei cittadini e dei visitatori e ridisegnando il profilo urbano di un angolo della città. Tra gli elementi previsti figurano percorsi pedonali con materiali drenanti, aree verdi con essenze autoctone, panchine, illuminazione e aree gioco. In una seconda fase sarà possibile integrare questo primo intervento con ulteriori dotazioni e funzioni ad uso pubblico".