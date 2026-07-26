Miramare: entra in casa del rivale, gli scaglia addosso oggetti e lo minaccia con coltello. Arrestato

I Carabinieri di Rimini hanno identificato 245 persone e controllato 196 veicoli

Controlli serrati nelle scorse ore da parte dei Carabinieri di Rimini: le pattuglie delle Stazioni dipendenti e del locale Nucleo Operativo e Radiomobile hanno identificato 245 persone e controllato 196 veicoli. Il bilancio è di sei denunce in stato di libertà, due patenti ritirate per guida sotto l’influenza dell’alcol, sequestri di stupefacenti e strumenti atti all’offesa.



Lotta ai reati contro la persona e il patrimonio



A Miramare, un 40enne, in evidente stato di alterazione alcolica, a seguito di precedenti dissidi con un soggetto, si è introdotto nella sua abitazione nel corso della notte aggredendolo prima verbalmente e poi scagliandogli contro oggetti, tra cui una bottiglia di birra. Quando l'altro ha iniziato a reagire, l’aggressore ha estratto un coltello minacciando la vittima. I militari, tempestivamente allertati, sono intervenuti disarmando il 40enne, sequestrando l’arma bianca e denunciandolo in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata e violazione di domicilio.

Contrasto allo spaccio di stupefacenti

Denunciati due giovani per detenzione ai fini di spaccio: un 18enne è stato sorpreso a cedere una dose di crack, mentre un 21enne è stato trovato in possesso di 13 grammi di hashish, già divisi in dosi, sequestrati 170 euro in quanto ritenuto provento di attività illecita.

Sicurezza stradale e decoro urbano. Ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza alcolica a due donne, una 53enne e una 48enne, entrambe sorprese alla guida con tassi alcolemici tre volte superiori al limite consentito. Sul lungomare, un 34enne è stato sanzionato per ubriachezza molesta per avere infastidito dei passanti in strada, mentre in centro un 61enne è stato deferito per la violazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Rimini.

Infine, nell’ambito dei medesimi controlli, tre persone sono state segnalate alla locale Prefettura quali presunti assuntori di sostanze stupefacenti (crack e hashish).