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Miramare, il pusher in scooter individuato dalla Polizia e arrestato

Sequestrato oltre mezzo kg di cocaina

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
28 marzo 2026 13:49
Miramare, il pusher in scooter individuato dalla Polizia e arrestato - Cocaina REPERTORIO
Cocaina REPERTORIO
Rimini
Cronaca
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Un 26enne albanese, incensurato, è stato arrestato ieri pomeriggio (venerdì 27 marzo) a Rimini, dalla Squadra Mobile della Polizia. Il giovane è stato notato mentre si aggirava sul lungomare di Miramare a bordo di uno scooter. A insospettire gli agenti è stato il suo continuo entrare e uscire da quella che poi è risultata essere la sua abitazione. Fermato così per un controllo, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, nascoste nella tasca dei pantaloni, e una cospicua quantità di denaro contante all'interno del suo marsupio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso il rinvenimento di ulteriore cocaina, divisa in quattro panetti e 15 involucri, per un totale di mezzo kg di stupefacente, più altri 2400 euro in contanti.

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