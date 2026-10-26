Allarme sicurezza Miramare, ladri in azione nell'hotel chiuso. Il proprietario: "Basta degrado, il Comune intervenga"

Il gestore dell'hotel Ducale denuncia: "Stessi problemi anche a San Giuliano Mare"

Ieri (domenica 25 ottobre) l'hotel Ducale di Miramare ha subito l'indesiderata visita di ignoti malviventi, che si sono introdotti nella struttura, chiusa dopo la stagione estiva. Dopo aver scassinato la finestra del bagno, sono entrati nell'albergo, portando via una televisione e anche due sacchi contenenti biancheria. Oltre a ciò, hanno provocato danni all'interno delle stanze visitate. Il gestore dell'hotel riferisce che il colpo dovrebbe essere avvenuto tra le 19 e le 22. Ci sono le telecamere e le immagini della videosorveglianza saranno d'aiuto alle forze dell'ordine nelle indagini, ma nel contempo l'albergatore esprime la propria rabbia: "Abbiamo l'hotel in gestione da due anni, ma ci sono problemi. Non siamo su una via principale, siamo un po' all'interno. E siamo circondati da catapecchie dove dormono clandestini, senzatetto. È un grosso problema. Sono pronto a farvi vedere le fatture del servizio di disinfestazione: capita di aprire le finestre e ci entrano le zecche". L'albergatore invoca a gran voce un intervento del Comune: "È un problema grave per noi albergatori. Una città come Rimini non si può permettere tutto questo: è sotto gli occhi della gente e dei turisti. Serve un piano sicurezza migliore, serve una sorveglianza per certe zone periferiche trascurate". E invoca più attenzione anche dei proprietari privati di immobili in disuso: "Diventano dormitori per gente sbandata".

L'albergatore vuole dunque denunciare problemi comuni anche a molti suoi colleghi, quali il degrado di certi spazi, pubblici e privati, che sono in disuso, e ovviamente il fattore criminalità. L'imprenditore gestisce una seconda struttura a San Giuliano Mare, ancora aperta, l'hotel Baia Imperiale. "Ma ho paura di chiudere, tanto so che appena chiudo vengono a rubare", le parole dell'albergatore, che scende nei dettagli: "Tutte le attività del posto sono visitate dai ladri. Al ristorante qui vicino due giovani nordafricani stavano entrando dalla porta sul retro. A giugno hanno cercato di rubare nel mio hotel, ma io e il mio portiere di notte li abbiamo colti sul fatto". La situazione rimane "un incubo", evidenzia: "San Giuliano Mare di inverno è un deserto: non passa un cane, neanche i pipistrelli. Anzi, posso dire, è peggio di Miramare di inverno".