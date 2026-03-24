Miramare: ruba al supermercato, ma viene fermato da un Carabiniere fuori servizio

Il giovane ha cercato la fuga, ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione

Un 27enne magrebino è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 23 marzo) a Miramare, per le ipotesi di reato di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, a seguito di un tentativo di furto presso un supermercato. A notare il 27enne è stato un Carabiniere libero dal servizio: il giovane nordafricano, per agevolarsi la fuga, ha gettato lo zaino in cui aveva nascosto la merce rubata, del valore complessivo di 130 euro, ma l'operatore dell'Arma si è posto al suo inseguimento, bloccandolo dopo una colluttazione, nella quale ha riportato lievi lesioni. Il 27enne è stato così arrestato e processato per direttissima questa mattina (martedì 24 marzo).