Miramare: scoperto mentre ruba al bar, aggredisce la titolare e scappa

Il giovane è stato arrestato dalla Polizia: tre le ipotesi di reato a suo carico

Un giovane di nazionalità magrebina è stato arrestato ieri mattina (16 luglio), a Rimini, per le ipotesi di reato di rapina, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Alle 6 circa la Polizia è intervenuta in un bar di Miramare: qui il giovane ha cercato di portare via il fondo cassa e una volta scoperto dalla titolare, l'ha aggredita ed è scappato, inseguito vanamente dall'uomo addetto alla sicurezza. Proprio quest'ultimo però ha indicato ai poliziotti la direzione di fuga del giovane, che è stato così raggiunto e individuato. Alla vista degli agenti, il nordafricano ha cercato di guadagnarsi la fuga a suon di calci, ma i suoi tentativi sono stati vani. La sua aggressività ha comunque costretto i poliziotti a bloccarlo, prima di portarlo in Questura per gli accertamenti di rito. Questa mattina (17 luglio) si è infine tenuto il processo per direttissima.