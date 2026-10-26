Controlli antidroga Miramare, sorpresi a vendere droga in auto: sequestrati 91 involucri di cocaina

Arrestati due giovani di 24 e 27 anni

Due cittadini di nazionalità albanese, di 24 e 27 anni, sono stati arrestati a Rimini per le ipotesi di reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è nato, nel weekend scorso, da un servizio antidroga dei Carabinieri in zona Miramare. I due giovani sono stati sorpresi mentre cedevano cocaina a una persona, all'interno di un'automobile. Le successive perquisizioni, dall'auto alle abitazioni dei ventenni, hanno permesso il sequestro di 50 grammi di cocaina divisi in 91 involucri termosaldati, di un bilancino di precisione e di 2440 euro in contanti, somma ritenuta provento di spaccio.