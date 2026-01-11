Miramare, sorpreso mentre vende cocaina: arrestato

Sequestrati involucri di cocaina e 360 euro in contanti

Ieri sera (sabato 10 gennaio) un uomo di nazionalità albanese è stato arrestato a Miramare, dalla Polizia, per l'ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La Squadra Volanti lo ha sorpreso mentre vendeva droga a un cittadino di nazionalità magrebina. Con sé aveva involucri di cocaina e 360 euro in contanti, denaro diviso in banconote di piccolo taglio. La Polizia ha proceduto all'arresto dell'uomo, sequestrando il denaro e lo stupefacente. Sarà processato domani (lunedì 12 gennaio) per direttissima.