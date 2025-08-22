Miramare, violenza in albergo: arrestato torna libero con braccialetto elettronico

Picchiò la moglie a Miramare

Un 35enne della provincia di Milano, arrestato il 16 agosto a Miramare dopo aver picchiato e minacciato la moglie davanti al figlio di due anni e mezzo, è stato scarcerato dal gip di Rimini. L’uomo, che aveva tentato di strangolarla e poi aggredito la porta della stanza d’albergo gridando e spaventando i clienti, dovrà indossare il braccialetto elettronico e non potrà avvicinarsi alla donna. (Vedi notizia). Il procedimento è seguito dal pm Davide Ercolani.