Miratoio, oggi seconda giornata per la Sagra del Fungo Prugnolo: il programma

Al centro della festa c’è il fungo prugnolo, detto anche “spignolo”, una varietà rara e molto prelibata

L’associazione Nova Comunitas Miratorii rinnova l'invito per l'edizione 2026 della Sagra del Fungo Prugnolo, partita ieri (sabato 30 maggio) a Miratoio di Pennabilli e in programma anche oggi (domenica 31 maggio). La manifestazione, nata dalla partecipazione attiva della piccola comunità di Miratoio, è ormai un appuntamento molto atteso non solo in Valmarecchia, ma anche nei territori vicini. Ogni anno la sagra diventa un’occasione per valorizzare il paese, le sue tradizioni, la cucina locale e il paesaggio naturale che lo circonda, alle porte del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello.

Al centro della festa c’è il fungo prugnolo, detto anche “spignolo”, una varietà rara e molto prelibata che cresce nelle zone di alta collina e montagna dell’Italia centrale nei mesi di aprile e maggio. Già in un manuale scientifico della seconda metà del Cinquecento il prugnolo veniva descritto come un “cibo per principi”, riservato alle mense dei signori e dei nobili. Ancora oggi è considerato una vera specialità, apprezzata dai buongustai per il suo profumo e il suo sapore delicato.

Il programma di domenica 31 maggio

La domenica inizierà alle ore 9.30 con il Miratrail, trail run non competitivo lungo i sentieri del Parco Sasso Simone e Simoncello. In contemporanea è previsto anche un family trekking con caccia al tesoro, a cura di Fra le Nuvole, pensato per coinvolgere famiglie e bambini alla scoperta del territorio.

Alle ore 11.00 sarà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa parrocchiale di Sant’Agostino.

Dalle ore 12.00 riapriranno gli stand gastronomici, con tagliatelle al fungo prugnolo, cascioni con prugnolo e altre specialità locali.

Nel pomeriggio spazio allo spettacolo e al divertimento: si potrà assistere all’esibizione di Bike Trial con Alessandro Allegretti, sette volte campione italiano, oltre a giochi per bambini, truccabimbi nell’aia e al mercatino dell’artigianato.

La giornata sarà accompagnata dalla musica dal vivo dell’orchestra Emma Cammarone.

Durante tutta la manifestazione sarà disponibile ampio parcheggio gratuito.