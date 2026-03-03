Mirco Acquarelli e lo sport senza barriere: l'incontro a San Giovanni in Marignano

"Il confronto tra il mondo arbitrale e l'esperienza di vita di Mirco Acquarelli offrirà spunti di riflessione preziosi per l’intera cittadinanza”

Lo sport non è solo competizione, ma un potente linguaggio universale capace di abbattere muri e costruire ponti di legalità. È questo il cuore dell’incontro, aperto alla cittadinanza, dal titolo "Senza Barriere: lo sport come strumento di inclusione e legalità", in programma lunedì 9 marzo alle ore 20.30 nella sala del Consiglio Comunale di San Giovanni in Marignano.

L’appuntamento, che apre la seconda edizione della rassegna Sport è inclusione, promossa dal Comune e dalla Consulta dello sport, vede la collaborazione dell’Associazione Italiana Arbitri (Aia) - Sezione di Rimini, rappresentata per l’occasione dal presidente Marco Guitaldi.

Protagonista della serata sarà Mirco Acquarelli, figura simbolo di impegno civile nel nostro territorio. Già atleta di basket in carrozzina e tedoforo, Acquarelli ricopre oggi il ruolo di team manager e vicepresidente di Riviera Basket Rimini. Da anni è l'anima del progetto Sport e legalità, che porta nelle scuole e nelle piazze un messaggio chiaro: il rispetto delle regole del gioco è lo specchio del rispetto delle leggi nella vita quotidiana. La sua esperienza e testimonianza offrirà uno sguardo autentico e coinvolgente su come lo sport possa diventare motore di rinascita sociale, palestra di responsabilità e straordinaria opportunità di crescita umana.

In particolare, l’incontro si propone di approfondire come la pratica sportiva e la figura dell’arbitro possano incidere positivamente sulla società. Si parlerà di inclusione, per comprendere come abbattere barriere fisiche e mentali e garantire un accesso davvero universale allo sport; di etica e legalità, valorizzando la funzione educativa della regola e del fair play; e di comunità, mettendo in luce il ruolo fondamentale delle istituzioni e delle associazioni nella promozione del benessere collettivo.

"Ospitare questo incontro nella sede del Consiglio Comunale sottolinea l'importanza istituzionale che attribuiamo ai valori della legalità e dell'integrazione - commentano il vice sindaco e assessore allo sport Nicola Gabellini e il consigliere con delega all’attività sportiva e cultura dello sport Lorenzo Bartolini - Il confronto tra il mondo arbitrale e l'esperienza di vita di Mirco Acquarelli offrirà spunti di riflessione preziosi per l’intera cittadinanza”.

Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri sezione di Rimini Marco Guitaldi aggiunge: “È fondamentale dialogare con le amministrazioni del territorio, con la cittadinanza e con le associazioni sportive per promuovere una cultura dello sport fondata su rispetto, integrazione, inclusione e legalità”.