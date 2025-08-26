Mirko Casadei, Nomadi e Paolo Jannacci tra i protagonisti de La Notte del Liscio 2025

Si parte il 1° settembre in piazza Cavour, con Mirko Casadei e i Nomadi

Spegne 10 candeline La Notte del Liscio, festival candidato dalla Regione Emilia-Romagna a Patrimonio Immateriale Unesco che celebra la musica popolare come elemento culturale identitario della Romagna e la fa “dialogare” con i suoni della contemporaneità.



Sarà ancora una volta Rimini il palcoscenico che lunedì 1 settembre, in Piazza Cavour, infiammerà gli animi dei Liscio lovers. Ad aprire l’evento alle 21:30, il padrone di casa, Mirko Casadei con la sua Mirko Casadei POPular Folk Orchestra insieme agli special guests i Nomadi. Lo storico gruppo italiano, noto per la sua musica folk rock, omaggerà il Liscio in una contaminazione di generi musicali, dando vita ad uno spettacolo unico tra tradizione e innovazione.

«Il ballo liscio fa parte del DNA della Romagna - sottolineano le Assessore a Turismo e Cultura, Roberta Frisoni e Gessica Allegni- e come tale è, oggi più che mai, un prezioso elemento identitario, culturale e di coesione sociale, che la Regione si è impegnata a custodire e valorizzare anche attraverso la candidatura ufficiale a Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco avviata nel 2023. Da anni con la Notte del Liscio avviciniamo anche giovani e turisti a questa espressione di gioia e convivialità tipicamente romagnola, grazie all'estro dei nostri artisti più amati che assieme a musicisti internazionali creano suggestive contaminazioni di genere tra il liscio e altre sonorità, con risultati sorprendenti. La stagione balneare della nostra Riviera non poteva chiudersi in un modo migliore, con l'invito per tutti, turisti e residenti, a ballare sotto ai palchi della 10a Notte del Liscio».



La data segna l’inizio della tappa riminese di Balamondo World Music Festival (a Rimini fino al 4 settembre), unico Festival di Liscio sostenuto dal Ministero della Cultura, nato con l’intento di mettere in relazione “mondi lontanissimi” - parafrasando un vecchio album di Franco Battiato – ovvero la tradizione popolare romagnola con linguaggi musicali molto diversi.



Il Festival del Liscio con la formazione di Mirko Casadei proseguirà in Piazza Cavour martedì 2 settembre con il musicista e cantautore Paolo Jannacci, figlio del celebre Enzo Jannacci, e la sua band, mentre giovedì 4 si esibiranno i Patagarri, ensemble la cui proposta musicale va dal gipsy, allo swing, agli standard ad arrangiamenti rock in chiave jazz. Mercoledì 3 Balamondo si sposterà al Grand Hotel di Rimini alle 19:00 per un talk dal titolo: “Il Liscio e i Mondi Lontanissimi” con Mirco Mariani degli Extraliscio, Mirko Casadei e con il critico musicale e saggista, Pierfrancesco Pacoda.



Venerdì 12 settembre La Notte del Liscio si trasferirà a Gatteo Mare patria di “Romagna Mia”, per la seconda e ultima serata (gratuita) con Moreno il Biondo e la sua Orchestra Grande Evento, data che anticipa la Settimana del Liscio (14 -19 settembre).