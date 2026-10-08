Misano, a novembre apre il nuovo asilo nido in zona Cella

La struttura, finanziata dal Pnrr, è già stata ultimata e completamente arredata

Mancano oramai solo gli ultimi dettagli per il completamento del nuovo asilo nido di via Copernico, nella frazione Cella. Nella giornata di ieri (7 ottobre) il sindaco Fabrizio Piccioni, insieme ai membri della Giunta, ha fatto un sopralluogo per constatare l’avanzamento dell’opera, che aprirà i battenti il prossimo mese. La struttura, finanziata dal Pnrr, è già stata ultimata e completamente arredata, mentre sono in corso di realizzazione gli interventi esterni che riguardano la creazione di nuovi percorsi pedonali e dei marciapiedi, l’ampliamento del parcheggio, la riqualificazione delle aree verdi, il potenziamento dell'illuminazione pubblica e l'installazione di nuovi arredi. "Particolare attenzione, nella realizzazione dell’opera, è stata posta al suo inserimento coerente nel contesto urbanistico esistente: il nuovo asilo, infatti, si innesta armoniosamente nel percorso dei parchi che sorge nella frazione Cella", spiega l'amministrazione comunale. Relativamente al progetto l'amministrazione evidenzia "la forte predominanza di legno e vetro, per garantire continuità tra interno ed esterno, l’attenzione posta al risparmio energetico, attraverso l’utilizzo di tecnologie solari, il contenimento dei consumi d’acqua, grazie all’utilizzo di sistemi di recupero e valorizzazione delle acque meteoriche e di scarico, l’ottimizzazione degli impianti di produzione del calore, i sistemi di coibentazione degli edifici, all’illuminazione e alla climatizzazione naturale". L’importo complessivo dei lavori ammonta a 1.500.000 euro, di cui 864.000 euro finanziati attraverso fondi del Pnrr nell’ambito del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, ed i restanti 636.000 euro finanziati con risorse proprie dell’Ente.