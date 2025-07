Misano Adriatico capitale italiana della pallamano con le Finals Under 14

1500 i partecipanti alla 22esima edizione del Festival della Pallamano

S’è avviata ieri, con la cerimonia d’apertura, la 22esima edizione del Festival della Pallamano. Misano Adriatico è il quartier generale di un evento sportivo che si estende lungo tutta la costa: 1.500 i partecipanti da tutta Italia tra atleti, allenatori, arbitri e addetti ai lavori. Scenderanno in campo 88 squadre in rappresentanza di 56 società e 12 regioni. Si giocherà su nove campi in un calendario fittissimo che, per le Figh Finals U14, si è aperto già oggi.

“Misano è il domicilio estivo della pallamano – commenta l’assessore allo sport Filippo Valentini - e siamo davvero orgogliosi di ospitare il quartier generale della manifestazione e tanti incontri nelle nostre strutture. Giovani e famiglie, radunate da un evento sportivo, sono interlocutori perfetti per la nostra offerta di ospitalità, che si estende dalla ricettività ad una impiantistica all’altezza”.

Dopo la sfilata inaugurale accompagnata dai Musicanti di San Crispino, i saluti delle Istituzioni, con il Presidente Federale Stefano Podini e con gli azzurri Marco e Simone Mengon. Oltre alle Finals Under 14 si svolgeranno anche i Tornei Open sempre della categoria U14 (maschile e femminile) e i tornei dell’Attività Promozionale riservati alle fasce d’età U13 e Under 9-11.

Anche quest’anno, per la terza stagione consecutiva, sui nove campi da gioco dell’evento saranno predisposti degli erogatori d’acqua ai quali le squadre accederanno con le proprie borracce, così da eliminare l’utilizzo delle classiche bottiglie monouso.