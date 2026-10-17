Misano Adriatico rinnova i cassonetti: arriva la nuova Carta Smeraldo

Dal 19 ottobre Hera sostituirà i contenitori in oltre 100 postazioni stradali. L’intervento durerà circa un mese e non comporterà modifiche alla tariffa rifiuti

A Misano Adriatico migliora il servizio di raccolta rifiuti: a partire da lunedì 19 ottobre, infatti, il Gruppo Hera effettuerà la sostituzione dei cassonetti stradali della differenziata per quanto riguarda i conferimenti di indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e sfalci/ramaglie.

Nello specifico, i nuovi cassonetti dell’indifferenziato, oltre ad essere più semplici da utilizzare dal momento che potranno essere chiusi con un pedale, saranno dotati di una tecnologia aggiornata che richiederà l’utilizzo di una nuova Carta Smeraldo.

Per questo, è in corso di ultimazione il recapito delle nuove tessere per l’apertura dei cassonetti: gli utenti di Misano Adriatico le stanno ricevendo direttamente nella buchetta postale presso il proprio indirizzo di recapito. Per le utenze coinvolte, assieme alla nuova Carta Smeraldo è inclusa una lettera di accompagnamento con i dettagli del funzionamento del servizio e le informazioni utili.

Nel complesso, da lunedì 19 Hera sostituirà i contenitori in oltre 100 postazioni stradali. Per l’indifferenziato, resta invariato il volume conferibile dagli utenti (30 litri), i quali dovranno utilizzare un dispositivo a cassetto al posto della precedente calotta. Per quanto riguarda i contenitori di carta/cartone e plastica/lattine, realizzati in un materiale composto al 50% da plastica riciclata, saranno dotati di un’apposita feritoia per il conferimento e potranno quindi essere utilizzati senza la Carta Smeraldo. Dello stesso materiale saranno anche i cassonetti dedicati a sfalci e ramaglie, utilizzabili senza la tessera. I contenitori del vetro e dell’organico restano invece invariati.

La sostituzione dei cassonetti per essere ultimata richiederà all’incirca un mese. Durante questo periodo di transizione, la sostituzione procederà per zone: man mano che la sostituzione in una zona verrà completata, i residenti della rispettiva area potranno dismettere la precedente Carta Smeraldo e utilizzare quella nuova ricevuta in buchetta.

Al termine della sostituzione, a Misano Adriatico sarà rinnovato anche il servizio Ecoself: verrà dismessa l’attuale attrezzatura presente in via Liguria e sostituita con una struttura più moderna e funzionale, che migliorerà il decoro urbano e sarà utilizzabile mediante la nuova Carta Smeraldo.

Il servizio per i cittadini resta invariato

Cambiano i cassonetti, cambia la Carta Smeraldo, ma resta invariato il servizio. In particolare, non viene modificato il calcolo della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP). Non cambia nemmeno il numero di conferimenti minimi già compresi e pagati in bolletta né per le famiglie né per le attività.

Cosa fare in caso di smarrimento della Carta Smeraldo

La Carta Smeraldo può essere sostituita in caso di smarrimento: si può richiedere una copia allo sportello clienti Hera di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 31 a Cattolica. Lo sportello è aperto il martedì e il mercoledì dalle 8.00 alle 16.30, il giovedì e il venerdì dalle 8.00 alle 13.30, il sabato dalle 8.00 alle 13.00. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti Hera al numero gratuito 800 999 500, oppure visitare il sito www.gruppohera.it/smarty .

“Con questo intervento proseguiamo nel percorso di miglioramento del servizio di raccolta, mettendo a disposizione dei cittadini batterie di cassonetti più moderne e funzionali – è il commento dell’assessore all’Ambiente di Misano, Nicola Schivardi –. Si tratta di un rinnovamento importante, che punta a rendere più semplici e agevoli le operazioni di conferimento. Perché il miglioramento del sistema possa tradursi anche in un maggiore decoro del territorio, però, è fondamentale la collaborazione di tutti: è importante, infatti, prestare attenzione nella gestione dei propri rifiuti e conferirli correttamente, utilizzando ogni contenitore secondo le modalità previste. La qualità del servizio dipende anche dalla responsabilità con cui ciascuno di noi lo utilizza”.