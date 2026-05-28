Misano Adriatico: un’estate di eventi tra concerti, sport, tradizione e spettacoli

Da giugno a settembre un calendario quotidiano anima la città con musica live, ballo, filosofia, iniziative per famiglie e grandi appuntamenti sportivi e internazionali

L’estate a Misano Adriatico ha il suono dei concerti live, il ritmo delle serate di ballo, l’energia degli eventi sportivi e la creatività degli appuntamenti dedicati ai bambini e dei mercatini estivi. Con il mese di giugno si apre il ricco cartellone di intrattenimento che, ogni giorno, da giugno a settembre, propone qualcosa da fare in alcuni dei luoghi più iconici di Misano.

Per gli amanti del ballo gli appuntamenti da non perdere sono quelli del martedì in Piazza della Repubblica, con le esibizioni dei migliori gruppi spettacolo della zona, del mercoledì al Parco del Sole di Misano Brasile, dove si esibiranno le più famose orchestre folk e, sempre al Parco del Sole, quello della domenica sera con i maestri Andrea e Nicole.

Tra gli appuntamenti che ricorreranno per tutta l’estate quelli a cura della First Animazione: il Kids Show in programma tutti i mercoledì in Piazza della Repubblica, la Serata Family il venerdì sera al Parco del Sole e il Varietà del sabato sera, sempre in piazza della Repubblica.

Per i più piccoli e loro famiglie dal 29 giugno al 31 agosto, ogni lunedì in Piazza della Repubblica, torna anche l’appuntamento con Scintille, la rassegna di circo teatro a cura di Arcipelago Ragazzi.

Passando alla musica live, sarà protagonista tutti i venerdì sera, dal 26 giugno al 28 agosto, con Friday Night La rassegna musicale gratuita, che da due anni fa vibrare Piazza della Repubblica, torna con 10 appuntamenti che spaziano tra vari generi: dalle hit dei più famosi cantautori italiani, portate in scena dalle migliori tribute band del panorama nazionale, alla musica dance anni ’70, ’80 e ’90, passando per i grandi successi internazionali.

Altro appuntamento dedicato alla musica, in particolare al Rock'n'Roll, è la Portoverde Fest, in programma tutti i giovedì dal 16 luglio al 20 di agosto, nella suggestiva cornice di Piazzale Colombo a Portoverde.

I NOMADI IN CONCERTO GRATUITO PER LA NOTTE ROSSA

Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate, quello con La Notte Rosa che a Misano Adriatico si aprirà con il concerto di una delle band più amate e longeve della musica italiana: i Nomadi. Beppe Carletti, Cico Falzone, Massimo Vecchi, Sergio Reggioli, Yuri Cilloni e Domenico Inguaggiato si esibiranno sul palco di Piazza Repubblica venerdì 19 giugno alle 21:30 in uno show pronto a lasciare il segno. A seguire, a mezzanotte, nel cielo che sovrasta Piazzale Roma partirà lo spettacolo pirotecnico in contemporanea con tutte le località della riviera romagnola.

La Notte Rosa proseguirà, sabato 20 giugno alle 21:00, con il Carnevale d’Estate, la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati sul lungomare, e domenica 21 giugno con l’appuntamento A tutto ballo al Parco del Sole.

LA FILOSOFIA TORNA PROTAGONISTA DAL 25 AL 27 GIUGNO

Dopo il successo, in Primavera, della rassegna Ritratti d’Autore, la filosofia tornerà protagonista a Misano Adriatico con una kermesse estiva dal titolo “Conosci te stesso – il tempo della fragilità”, in programma dal 25 al 27 giugno. Tre appuntamenti itineranti tra la “magica cornice” di Portoverde, sede delle prime due date, ed il Giardino della Biblioteca, dove andrà in scena l’appuntamento conclusivo, che vedranno intervenire, nell’ordine, Franco Arminio, Vera Gheno e Michela Marzano.

CIAO MARE E IL PALIO DEL CAPITANO: GLI APPUNTAMENTI LEGATI ALLA TRADIZIONE

Mercoledì 15 luglio si rinnova l’appuntamento con Ciao Mare, la cena sotto le stelle lungo via dei Platani organizzata dall’associazione Brillamare con la partecipazione di Mirko Casadei. Un evento che vuole celebrare la tradizionale e l’ospitalità romagnola.

Alla tradizione si ispira anche il Palio del Capitano, in programma domenica 2 agosto in Piazza della Repubblica: una iniziativa che unisce rievocazione e sfilata delle frazioni di Misano ai giochi della tradizione.

UN FITTO CALENDARIO DI EVENTI SPORTIVI

L’estate di Misano Adriatico sarà costellata anche da numerosi eventi sportivi in scena al Palasport di Via Rossini e al Misano World Circuit che porteranno a Misano Adriatico migliaia di persone. Si parte con il Memorial Filippini e Dall’Acqua di pattinaggio artistico, in programma dal 2 all’11 giugno, passando per l'International GT Open, il Trofeo Nazionale AICS di pallamano, l’Emilia-Romagna Round del FIM Superbike World Championship, il Campionato Italiano Flat Track, il Suzuki Bike Day, il Summer Trophy AICS, il World Ducati Week, il Festival della pallamano, il GT World Challenge Europe, la CIV Racing Night, il Misano CIV Classic Weekend, la Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico AICS, per poi arrivare a settembre con l’Italian Bike Festival, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGp, accompagnato dal Dedikato, e l’Aci Misano Racing Weekend

A completare l’offerta estiva di Misano Adriatico i numerosi mercatini presenti sul territorio e tanti altri appuntamenti (calendario completo su www.visitmisano.it nella sezione eventi).