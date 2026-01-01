Misano, al FamilyStore da sabato 3 gennaio sconti fino al 60 per cento

La promozione riguarda tutto il settore dell’abbigliamento (uomo, donna e bambini) e calzature. Tante le novità. Il Gruppo dà lavoro a 30 persone

Il 2026 inizia con il botto al FamilyStore di Misano. Sabato 3 gennaio e per tutto il primo mese dell’anno, infatti, la direzione ha organizzato una campagna promozionale con sconti fino al 60 per cento. La promozione riguarda tutto il settore dell’abbigliamento uomo, donna e bambini, scarpe e borse, cappelli, zaini, vestiti, piumini, cappotti, giubbotti.

Scontato anche l’abbigliamento sportivo ed il reparto delle calzature comprese quelle sportive. La novità riguarda i vasi per le piante, gli armadi in plastica e le cassettiere multiuso di varie misure, e i contenitori per gli indumenti. Il FamilyStore, diventato un punto di riferimento di tutto il territorio per l’acquisto a prezzi convenienti di ogni genere di prodotto, è una realtà importante sotto il profilo economico visto che il gruppo (è aperta una sede anche a Loreto in via del mare 3/A mentre a Fanano è aperto il DLC Market,) dà lavoro a 30 persone. In totale sono circa centomila gli articoli in vendita, tutti “indispensabili”.

Si va dagli accessori di telefonia ai giocattoli, dal giardinaggio ai piccoli elettrodomestici, dai prodotti per la pulizia agli accessori per la scuola, dalla ferramenta alla biancheria per la casa e ovviamente scarpe e abbigliamento. E adesso, dopo la corsa al regalo di Natale (nel piazzale del parcheggio è stato allestito un grande albero con centinaia di lampadine di vari colori che creano una spettacolare scenografia), c’è la grande occasione per fare altri acquisti convenienti.