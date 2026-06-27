Misano, al via “Scintille”: l’estate di circo e teatro anima Piazza Repubblica

Dal 29 giugno al 31 agosto spettacoli gratuiti ogni lunedì sera con clown, acrobati e artisti di strada per famiglie e turisti

Prende il via lunedì 29 giugno "Scintille", la rassegna estiva di circo teatro organizzata da Arcipelago Ragazzi con il patrocinio del Comune di Misano Adriatico. Fino al 31 agosto, ogni lunedì sera in Piazza Repubblica, bambini, famiglie e turisti potranno assistere a spettacoli gratuiti che porteranno in scena clown, artisti di strada, musicisti, acrobati e performer capaci di coinvolgere il pubblico di ogni età.

Ad inaugurare il cartellone, lunedì 29 giugno alle 21:30, sarà Angela Delfini con "Tutto in un soffio", un coinvolgente clan show che accompagnerà il pubblico in una esilarante centrifuga di classici da cabaret.

Nel corso dell'estate si alterneranno artisti e compagnie provenienti dal panorama del teatro di strada e del circo contemporaneo: il 6 luglio Luca Puzio porterà in scena "Kalù Street Show"; il 13 luglio sarà la volta di Ugo Sanchez Jr. con "Potpourri"; il 20 luglio Gambeinspalla Teatro presenterà "Il sogno", spettacolo che unisce clown e bolle di sapone; il 27 luglio Mariangela Martino proporrà il comico musicale "La pianista imprevista".

Ad agosto la rassegna proseguirà con Compagnia Begheré e "Rendez-vous" (3 agosto), Marlon Banda Show (10 agosto), Piero Ricciardi con "Why-Not?" (17 agosto), Matteo Giorgetti di FdT Produzioni con "Il giro del mondo in 80 mondi", uno spettacolo che intreccia circo teatro e magia (24 agosto), per concludersi il 31 agosto con Atuttotondo e il clown show "Santa Clown".

Il programma propone linguaggi artistici diversi – dal clown al teatro musicale, dalla magia alle arti circensi – offrendo ogni settimana uno spettacolo originale e sempre diverso, in grado di stupire piccoli e grandi spettatori.

Tutti gli spettacoli, ad ingresso gratuito, si terranno in Piazza Repubblica con inizio alle 21:30.