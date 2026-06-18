Misano, al via sperimentazione per la nuova rotatoria del quartiere Santamonica

Sarà valutata la realizzazione definitiva della rotatoria con strutture permanenti in calcestruzzo armato

È pronta a partire la fase sperimentale di messa in sicurezza dell'incrocio tra via Puccini, via Pergolesi e via Palestrina, nel quartiere Santamonica. Lo annuncia l'amministrazione comunale di Misano. L'intervento prevede la realizzazione di una rotatoria a forma di "otto", studiata per regolare in modo più efficace i flussi di traffico e ridurre la velocità dei veicoli. La soluzione sarà realizzata in via provvisoria e resterà in esercizio per alcuni mesi, durante i quali verranno effettuati monitoraggi e valutazioni tecniche sul funzionamento dell'opera e sugli effetti prodotti in termini di sicurezza e fluidità della circolazione. Al termine della fase di sperimentazione l'amministrazione comunale valuterà la realizzazione definitiva della rotatoria con strutture permanenti in calcestruzzo armato e con la sistemazione dell'aiuola centrale.