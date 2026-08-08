Misano, area Rio Agina cambia volto: in arrivo percorso ciclopedonale

Ha preso avvio l'intervento di consolidamento e risanamento dei muri del canale consorziale, poi la riqualificazione

Ha preso avvio in settimana, a Misano, l'intervento di consolidamento e risanamento dei muri del canale consorziale Rio Agina, nel tratto terminale verso il mare. Si tratta della prima fase di un progetto complessivo che mira a mettere in sicurezza le strutture danneggiate e, successivamente, a rigenerare lo spazio pubblico.

Questa fase iniziale, realizzata dal Consorzio di Bonifica della Romagna con il finanziamento di fondi europei, interviene sulle criticità riscontrate in seguito al cedimento parziale della parete verticale dello scorso ottobre, consolidando i muri e ripristinando le parti deteriorate.

“Una volta conclusi i lavori della prima fase – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni - è intenzione dell’amministrazione comunale procedere con un secondo intervento, attualmente in fase progettuale e a carico del bilancio comunale. L'idea innovativa consiste nel coprire alcuni tratti del Rio Agina in prossimità del polo scolastico, trasformando lo spazio in una passeggiata pedonale e ciclabile che colleghi via Maroncelli al Parco di via Don Milani. La copertura, realizzata in materiale leggero, sarà perfettamente calpestabile ma anche removibile in caso di necessità di pulizia del Rio. Un progetto di rigenerazione urbana che trasformerà un'infrastruttura idraulica in uno spazio di connessione, fruibile dalla comunità, migliorando la qualità della vita”.