Misano, beffa finale: lo Spiv strappa il 2-2. Savignanese, poker a Bellariva e -4 dalla vetta

Novafeltria fermato sul 2-2 dal Riccione, Bellaria sconfitto 2-0 dalla Reno

A cura di Riccardo Giannini

Rallenta il Misano nella 24esima giornata di campionato. Un gol di Luzi al 95' fissa il risultato sul 2-2 della gara con il San Pietro in Vincoli, che i misanesi hanno giocato per un tempo intero in nove uomini, dopo le espulsioni di Tamagnini e Villanova. La Savignanese, seconda forza del girone D, ne approfitta per accorciare a -4: autorevole la vittoria dei gialloblù in casa con il Bellariva, regolato con un secco 4-1. Alle spalle della Savignanese c'è il brillante Cervia, che nell'anticipo ha espugnato Diegaro. Pasolini, ex di turno, ferma l'ardore del Novafeltria, che non va oltre al pari per 2-2 con il Riccione. Il Bellaria cade 2-0 in casa della Reno, pareggio a occhiali per la Stella sul campo del Bagnacavallo.

Misano - Spiv 2-2

MISANO: Conti, Fabbri (18' pt Laro), Di Pollina, Madonna, Rossi, Valeriani, Tamagnini, Kolpachkov (45' st Bonetti), Iacovetta (25' st Alvisi), Villanova, Scarponi (1' st Gudenzoni). A disp.: Orsini, Politi, Cantelli, Castro, Maltoni. All.: Muratori.

SPIV: Baldassarri, Borgini (12' st Gollinucci), Agostini (15' st Gambini), Lombardi (12' st Tombetti), Zoli, Boschi, Montanari Gatti (40' st Brandolini), Casadio, Curella (25' st Luzi), Ulivieri, Montemaggi. A disp.: Santillo, Manfredi, Castagnoli, Otoe. All.: Biserni.

ARBITRO: Raule di Bologna.

RETI: 21' pt Scarponi, 38' pt Villanova, 15' st Boschi.

AMMONITI: Muratori, Curella, Casadio.

ESPULSI: 17' pt Tamagnini, 45' pt Villanova.

Savignanese - Bellariva 4-1

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Guidi, Tisselli, Lombardi, Altieri (23' st Alberighi), Bottini (1' st Nicolini), Angeli (27' st Bernardi), Gravina (42' st Toni), Bullini (14' st Galassi). A disp.: Zannoni, Magnani, Pianini, Ridolfi. All.: Zagnoli.

BELLARIVA: Lazzarini, Zighetti, Bordoni (33' st A.Fabbri), Russo (25' st T.Fabbri), Fini, Tonini, Gennari (17' st Cruz), P.Morolli (21' st Piastra), Pierini, Medi (28' st D'Adamo Sandri), Bargelli. A disp.: Starna, Magrotti, F.Ronci, Vari. All.: D. Morolli.

ARBITRO: Martini di Ravenna.

RETI: 22' pt e 27' pt Angeli, 45' pt Pierini, 10' st Lombardi, 18' st Nicolini.

AMMONITI: Bottini, Russo.

Riccione - Novafeltria 2-2

RICCIONE: Barbanti, Gabriele, Labudiak, Matteoni (1' st Difino), Manfroni, Mussoni, Serafini, Tonini (46' st Bellavista), Pasolini, Cremonini, Pierri (1' st Diop). A disp.: Crescentini, Sottile, Giunchi, Kacmoli, Shehi, Polverelli. All.: Mugellesi.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani (50' st T.Pavani), Giorgini, Nucci, Giacobbi, Piva, Castellani, Canini (32' st Carbonara), Bardeggia (25' st Astolfi), Frihat (35' st Camara). A disp.: Olivieri, Guci, Paesini, Medici, Tani. All.: Mancini.

ARBITRO: Mongiorgi di Bologna.

RETI: 33' pt Bardeggia, 38' pt Pasolini (rig.), 42' pt Castellani (rig.), 25' st Pasolini.

AMMONITI: Labudiak, Piva, Tani, Astolfi, Difino, Serafini, Cremonini.

Bakia - Roncofreddo 2-1

BAKIA: Hysa, Polini, Bandieri (15' st Quadrelli), Fiaschini, Foschi, Canarecci, Bravaccini (30' st Toromani), Vitalino (1' st Qatja), Sorrentino, Fe.Nava (35' st Ugone), Lorenzini (45' st Bonoli). A disp.: Giustore, Ugone, Muccioli, Fr.Nava, Baroni. All.: Durante.

RONCOFREDDO: Fabbri, Falzetta (41' st Vivo), Ventrucci, Si.Brigliadori, Guiducci (31' st Zanni), Lessi, Podo, Brighi (15' st Fellini), Scarcella (17' st Gega), Zavatta, Toure. A disp.: Cirongu, Cecchi, Urbinati, Khatay, Mohamed. All.: Freschi.

ARBITRO: Manzitti di Modena.

RETI: 30' pt Zavatta (rig.), 44' pt Vitalino, 37' st Canarecci.

AMMONITI: Hysa, Bandieri, Falzetta.

ESPULSI: Bravaccini (dalla panchina).

Reno - Bellaria Igea Marina 2-0

RENO: Palermo, Gabelli, Alberi (42' pt Ortelli), Bolognesi, Prati (13' st Correnti), Taroni, Cobrescu (44' st Bazzocchi), Giordano (13' st De Vincenzo), Andrini (25' st Muratori), De Rose, Bottini. A disp.: Lenzi, Salimbeni, Kema, Patti. All.: Benedetti.

BELLARIA IGEA MARINA: Chiarabini, Zammarchi (40' st Grassi), Kasalla, Grossi, L.Zammarchi (27' st Falchero), Zamagni (35' st Conti), Cristiani (27' st T.Caverzan), Righini, Muci, D'Elia, Facondini. A disp.: Tosi, Pasolini, Stecca, Zanotti. All.: Caverzan.

ARBITRO: Hlouyak di Bologna

RETI: 30' st De Vincenzo, 40' st Cobrescu.

AMMONITI: Alberi, De Rose, Righini, L.Zammarchi.

ESPULSO: 30' st Muci.

Altre gare

Bagnacavallo - Stella 0-0

Classe - Civitella 1-1 (33' pt Sow rig., 34' pt Tshomi).

Riposa il Gambettola

Anticipo

Diegaro - Cervia 2-5

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Frosio (1' st Pasini), Scarponi, Baldinini, Donati (31' st Tamburini), Mazzuoli, Guarino, Casalboni (33' st Maiolani), Bonandi (14' st Hassler), Ensini (1' st Savelli). A disp.: Stella, Giacalone, Fiumi, Giorgini. All.: Bonacci.

CERVIA: Fusconi, Di Gilio (25' st B.Merloni), A.Mazzarini (45' pt Bullini), Asllani, Vesi, Maltoni, Masciullo (39' st Marangoni), L.Merloni (40' pt Ndreu), Melandri, Drudi (3' pt F.Mazzarini), Valdinoci. A disp.: Borrillo, Groppi, Zoffoli. All.: Bernacci.

ARBITRO: Tagliata di Ferrara.

RETI; 2' pt e 9' st Masciullo, 7' pt Valdinoci, 10' pt Melandri, 16' st Maltoni, 26' st Donati, 30' st Scarponi (rig.)

AMMONITI: Melandri, Soumahin, Valdinoci.

Classifica

Misano 49, Savignanese 45, Cervia United 44, Novafeltria 42; Stella e Bakia 38, Riccione e Spiv 34, Roncofreddo 29, Diegaro 28, Gambettola 25, Civitella 24; Reno 22, Bellaria Igea Marina 20; Bellariva, Classe e Bagnacavallo 16.