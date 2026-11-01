Calcio Promozione D Si ferma il Misano: il Solarolo passa di misura 1-0

Nel finale Gudenzoni sfiora l'1-1, il tiro è respinto sulla linea

Solarolo – Misano 1-0

SOLAROLO: Ravagli, Mengozzi, De Marco, Menicucci, Caroli, Hysa, Raffoni (76’ Ulivieri), Tola (83’ Ulivieri), Fabbri (76’ Costa), Cavolini (68’ Billi), Fisconi (93’ Antonellini). A disp.: Zauli, Mongardi, Modelli, Nicoletti, Placci. All.: Montanari.

MISANO: Chiarabini, Bellocchi, Ceccarelli, Vagnarelli (10’ Cannoni), Gudenzoni, Valeriani, Tamagnini (78’ Camara), Voltasio, Torsani (78’ Gennari), Simoncelli, Pecci (60’ Castro). A disp.: Giardini, Polit, Maioli, D'Adamo Sandri, Camara, Cannoni, Protti. All.: Scardovi.

ARBITRO: Gambi di Ravenna.

RETI: 15’ Fabbri

SOLAROLO Il Misano cade anche a Solarolo e complica la sua classifica. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Primo tempo condizionato dal forte vento, che mette lo zampino nel vantaggio della squadra di casa: tiro da fuori area di Hysa respinto da Chiarabini, con Fabbri che ribatte in rete. Ripresa tutta del Misano che attacca ma senza trovare il gol. Lo sfiora due volte sul finale, con Simoncelli al 46’ che entra in area e conclude sul portiere e la seconda, clamorosa, con Gudenzoni al 91’ la cui conclusione a colpo sicuro viene respinta sulla linea da Menicucci.