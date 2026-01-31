Misano celebra il suo santo Patrono
Martedì 3 febbraio Misano Adriatico celebrerà il Patrono San Biagio
A cura di Redazione
31 gennaio 2026 12:41
Martedì 3 febbraio Misano Adriatico celebrerà il Patrono San Biagio. Come da tradizione al mattino, nella Chiesa dei Santi Biagio ed Erasmo di Misano Monte, si terrà la Santa Messa con la benedizione della gola. Presenzieranno i rappresentanti dell’amministrazione comunale, dei Carabinieri e della Polizia Locale.
Al termine seguirà un rinfresco organizzato dalla Locanda I Girasoli in collaborazione con il locale Comitato di frazione.
La Festa del Patrono sarà preceduta, lunedì 2 febbraio alle 21:00, dal concerto Gospel dei Satibì Singers nella Chiesa dei Santi Biagio ed Erasmo di Misano Monte.