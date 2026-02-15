Misano che beffa: gioca in 9 per un tempo, lo Spiv fa 2-2 al 95'

A segno per i misanesi Scarponi e Villanova, poi espulso

Misano - Spiv 2-2

MISANO: Conti, Fabbri (18' pt Laro), Di Pollina, Madonna, Rossi, Valeriani, Tamagnini, Kolpachkov (45' st Bonetti), Iacovetta (25' st Alvisi), Villanova, Scarponi (1' st Gudenzoni). A disp.: Orsini, Politi, Cantelli, Castro, Maltoni. All.: Muratori.

SPIV: Baldassarri, Borgini (12' st Gollinucci), Agostini (15' st Gambini), Lombardi (12' st Tombetti), Zoli, Boschi, Montanari Gatti (40' st Brandolini), Casadio, Curella (25' st Luzi), Ulivieri, Montemaggi. A disp.: Santillo, Manfredi, Castagnoli, Otoe. All.: Biserni.

ARBITRO: Raule di Bologna.

RETI: 21' pt Scarponi, 38' pt Villanova, 15' st Boschi.

AMMONITI: Muratori, Curella, Casadio.

ESPULSI: 17' pt Tamagnini, 45' pt Villanova.

MISANO ADRIATICO Partita intensa e ricca di episodi al Santamonica. Il Misano parte forte: al 14’ Tamagnini, scatenato sulla destra, salta l’uomo e conclude verso la porta, ma Baldassarri si oppone.

Al 17’ arriva il primo episodio chiave: Tamagnini perde palla e nel tentativo di recuperarla interviene su Casadio a metà campo. Il direttore di gara estrae il rosso diretto tra le proteste dei bianco-celesti per una decisione ritenuta eccessiva.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Misano reagisce con carattere e al 21’ passa in vantaggio: Scarponi si presenta uno contro uno con Baldassarri e lo supera con freddezza per l’1–0. I bianco-celesti non arretrano e al 27’ Madonna sfiora il raddoppio di testa, mandando di poco a lato.

Al 36’ cross pericoloso di Montemaggi che attraversa l’area senza trovare la deviazione di Curella. Due minuti più tardi il Misano raddoppia: punizione di Villanova deviata dalla barriera che inganna il portiere e si insacca per il 2–0.

Nel finale di primo tempo arriva il secondo episodio controverso: al 45’ Villanova viene espulso dopo un contatto fuori dal campo in un’azione concitata per il recupero del pallone. Il Misano chiude la prima frazione avanti 2–0 ma in nove uomini.

La ripresa diventa una lunga prova di resistenza. Lo Spiv aumenta la pressione e al 60’ Boschi accorcia le distanze approfittando di una situazione complicata in area. Il Misano prova a ripartire e al 75’ Kolpachkov recupera palla sul fondo e serve Rossi, che però non trova lo specchio.

Nel finale è assedio ospite: Boschi e Montanari Gatti tentano più volte la conclusione dalla distanza, ma Conti risponde con interventi sicuri. La resistenza dei bianco-celesti cede solo al 95’, quando dopo una mischia in area Conti salva su un primo tentativo ma Luzi, in scivolata, ribadisce in rete per il definitivo 2–2.

Un pareggio che lascia amarezza al Misano, capace di andare avanti di due reti e di lottare in doppia inferiorità numerica fino agli ultimi secondi.