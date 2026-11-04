Calcio giovanile Misano: colpaccio con cinquina della Under 18 Regionale a Pietracuta

Successo della squadra di Iencinella per 5-2. La Juniores Under 19 Elite cade al Calbi contro la capolista Sanpaimola

Una sconfitta ed una vittoria per le squadre del settore giovanile del Misano guidate dal nuovo tecnico Denis Iencinella: la Juniores Under 19 Elite impegnata in casa (allo stadio Calbi di Cattolica) contro la capolista Sanpaimola e la Under 18 Regionale lunedì sera a Pietracuta.

Prosegue l’Attività di Base con buoni risultati delle formazioni delle varie annate, in particolare quella 2014 guidata da Daniele Simoncelli.

JUNIORES UNDER 19 ELITE

La Juniores Under 19 Elite è stata battuta dal forte Sanpaimola, squadra con giocatori tecnici e veloci, in vantaggio nei primi minuti su rigore e al raddoppio al 20’ con azione nata sulla destra che ha colto impreparata la difesa avversaria.

Nella ripresa il Misano è cresciuto mostrando un gioco più fluido un apprezzabile fraseggio; nella ricerca della marcatura il Misano ha lasciato spazi ed il Sanpaimola ha colpito in contropiede, poi Cavallo ha realizzato l’1-3 e sul gong è arrivato il poker ospite. Finale 1-4.

Prossimo turno Misano di scena a Forlì contro il F. Cava Ronco sabato alle ore 15.

MISANO: Bruschi, Carloni, Graziotin, Fantini, Mulazzani, Mosca, Berardinelli, Fabbri, Bartoli, Cavallo, Cobo. Nella ripresa sono entrati: Tayq, Murrizi, Anatriello, Giuranna, Del Medico. All Iencinella.

UNDER 18 REGIONALE

Successo roboante a Pietracuta della Under 18 Regionale pur a ranghi molto ridotti tanto da non avere disponibile un portiere di ruolo. Finale 2-5 per la squadra di Iencinella ora a quota 14 punti in classifica, al quarto posto (primo il Rimini a punteggio pieno, 24 punti) mentre Anatriello con nove reti è vice capocannoniere (leader è Morigi del Rimini).

Primo tempo terminato 2-2 con il Misano in vantaggio due volte con Aliu (tiro dal limite dopo una ribattuta seguente ad angolo) ed Anatriello (conclusione vincente dal limite dopo un doppio dribbling).

Nella ripresa il Misano ha continuato a macinare bel gioco andando a segno con Giuranna (tiro nel sette dopo un’azione sulla sinistra a rientrare), Anatriello (azione simile alla sua prima marcatura) e ancora Giuranna (conclusione imparabile).

Prossimo turno domenica alle ore 10 al campo di Villaggio Argentina contro la Sammaurese, distanziata di due lunghezze.

MISANO: Mulazzani, Conti, Graziotin (1’ st. Bartoli), Fabbri, Bacchini, Carlini, Giuranna, Aliu, Ceccolini, Anatriello, Del Medico. All. Iencinella.