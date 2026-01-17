Misano, Comune più digitalizzato grazie a un finanziamento di 56.000 euro

I nuovi fondi sono finalizzati alla fornitura di arredi, software e hardware

Il Comune di Misano Adriatico è stato ammesso al finanziamento previsto dall’Avviso “Risorse in Comune”, l’iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza dei Ministri, rivolta ai Comuni tra 5.000 e 25.000 abitanti, che mira a rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni locali, sostenendo il processo di trasformazione organizzativa e digitale e migliorando l’efficienza complessiva dei servizi pubblici.

Al Comune di Misano sono stati destinati circa 56 mila euro, che si aggiungono ai quasi 400.000 euro di finanziamenti Pnrr ottenuti in materia di innovazione e digitalizzazione che sono serviti, tra le altre cose, alla realizzazione del nuovo sito, di servizi online e all’interconnessione con piattaforme nazionali.

“Questi ulteriori fondi – commenta l’Assessore all’innovazione tecnologica Filippo Valentini – ci consentiranno di proseguire nel percorso di transizione digitale avviato, offrendo servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini, attraverso strumenti digitali semplici e sicuri. Complessivamente siamo riusciti ad intercettare quasi 456.000 euro grazie al prezioso lavoro dei nostri uffici”.

I nuovi fondi sono finalizzati alla fornitura di arredi, software e hardware per creare spazi che supportino le attività svolte quotidianamente negli uffici pubblici, potenzino l'efficienza informatica per facilitare la comunicazione interna e promuovere metodi innovativi di gestione delle informazioni.