Misano, da ottobre ripartono le asfaltature: ecco dove

Tre le vie interessate dai lavori

Sono circa 10.000 i metri quadrati di superficie complessiva, su diverse strade del territorio comunale di Misano, che sono state oggetto, nel corso degli ultimi mesi, di interventi di asfaltatura. Gli importanti lavori di riqualificazione del manto stradale hanno interessato arterie significative come via Grotta, via del Carro e via Agina, via Garibaldi, alle quali si aggiungono altre strade del territorio, garantendo un progressivo miglioramento della sicurezza e della percorribilità della rete viaria locale.

A partire dal mese di ottobre, i lavori di riqualificazione stradale riprenderanno con nuovo vigore. Sono infatti programmate la conclusione dell'intervento di asfaltatura su via Garibaldi, la realizzazione delle opere di messa in sicurezza su via Maroncelli e il completamento della riqualificazione di via Repubblica, che prevede la stesura del nuovo asfalto sull'intero tratto interessato dai lavori.

“Il mantenimento dell’efficienza delle infrastrutture stradali comunali sono una nostra priorità – il commento del sindaco Fabrizio Piccioni -. Siamo consapevoli dei disagi arrecati ai cittadini durante l’esecuzione di lavori, ma non possiamo prescindere dal garantire la sicurezza sulle nostre strade”.