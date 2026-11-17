Calcio giovanile Misano: doppio hurrà con Juniores Under 19 Elite e Under 18 Regionale

Battuto il Granamica 3-2 in casa ed in trasferta il F. Cava Ronco per 3-0 con tre reti dell'attaccante Bartoli. Il programma del week end

Turno favorevole alle squadre giovanili del Misano: il bilancio è di due vittorie con Juniores Under 19 Elite nello scontro diretto contro il Granamica e Under 18 Regionale sul campo del F. Cava Ronco

JUNIORES UNDER 19 ELITE

Successo sofferto ma meritato per 3-2 della formazione di Iencinella che fatto valere grinta e determinazione oltre a buone giocate. A segno per primo il Misano con Berardinelli con conclusione in area; raddoppio di Cavallo con azione sulla corsia esterna chiusa con il rientro verso il centro e botta vincente. Gli ospiti accorciano le distanze con un tap in dopo una conclusione parata ottimamente dal portiere con palla deviata sulla traversa.

Nella ripresa il 3-1 firmato di piede da Fantini su azione di calcio d’angolo. La partita però non è in cassaforte perché il Granamica va sul 3-2 e negli ultimi venti minuti si assesta nella metà campo del Misano cercando invano la rete del pareggio.

In virtù di questa vittoria che mancava da tempo, il Misano si è rilanciato: sul fondo ci sono Imolese e Granamica (6), Faenza (7), Misano (8), Sammaurese (9).

Prossimo turno altro big match salvezza in casa contro la Sammaurese sabato alle ore 15 (da definire il campo da gioco).

MISANO: Bruschi, Conti, Carloni, Berardinelli, Bacchini, Fantini, Cavallo, Cobo, Paci, Anatriello, Murrizi. Nella ripresa sono entrati: Mulazzani, Diana A., Irimie, Giuranna. All Iencinella.

UNDER 18 REGIONALE

Terzo successo di fila per la Under 18 Regionale sul campo molto pesante del quartiere Cava di Forlì contro il F.Cava Ronco per 3-0. Una prestazione maiuscola sotto tutti i profili. Protagonista l’attaccante Bartoli, autore delle tre marcature, due nella prima frazione, tutte alla stessa maniera, con movimenti da attaccante d’area.

In virtù di questo successo il Misano è quarto in classifica (20 punti) alle spalle del Rimini capolista (30), Santarcangelo (24) e San Vittore (23).

Prossimo turno domenica alle ore 10 sul campo di Villaggio Argentina contro il Santarcangelo: una sfida in alta quota.

MISANO: Gambuti, Conti, Mulazzani, Fabbri, Bacchini, Carlini, Del Medico, Aliu, Diana A., Bartoli, Giuranna. Nella ripresa sono entrati: Anatriello. All. Iencinella.



