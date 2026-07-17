Misano, è il weekend del Gt World Challenge: spettacolo in pista fino a notte

Oggi le prove libere, sabato qualifiche e Gara 1 al tramonto: i fari delle Gt illumineranno il circuito fino a sera

Entra nel vivo il weekend del Gt World Challenge, la serie continentale dedicata alle vetture Gt3 che torna a Misano World Circuit per la dodicesima volta.

A dare il via ufficiale ad un fine settimana che si preannuncia tra più intensi e spettacolari della stagione è stato il pre-event andato in scena nel tardo pomeriggio di ieri (17 luglio) al Samsara di Riccione. I piloti Matteo Cairoli (Emil Frey Racing), tra i protagonisti della categoria Pro, e Tommaso Mosca (Af Corse), attuale leader della Gold Cup insieme al compagno Matias Zagazeta, sono saliti sul palco del beach party per dare appuntamento al pubblico a Misano World Circuit e si sono poi concessi per un “selfie” con i tifosi.

Oggi è prevista una fitta giornata di prove libere che si concluderà solo dopo il tramonto, mentre il programma di domani prevede le qualifiche al mattino e nel pomeriggio le prime gare delle serie di supporto: Gt2 European Series powered by Pirelli, Gt4 European Series, McLaren Trophy Europe e TopJet F2000.

Il clou è previsto in serata: alle 20:30, poco prima del tramonto, scatterà Gara 1 del Gt World Challenge, che a Misano vivrà il secondo round della Sprint Cup. All'arrivo della bandiera a scacchi, i fari delle Gt illumineranno il circuito regalando uno degli spettacoli più suggestivi della stagione.

Domenica le condizioni cambieranno radicalmente per Gara 2, in programma alle 14:30.

I biglietti per assistere allo spettacolo del Gt World Challenge sono in vendita su Ticketone (https://www.ticketone.it/artist/gt-world-challenge-europe/). I tagliandi si potranno acquistare anche alle casse del circuito, aperte nelle tre giornate dell’evento.

Tutti I biglietti danno accesso al paddock, con possibilità di respirare da vicino il clima dell’evento.