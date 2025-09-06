Misano fa 45: inaugurata una nuova rotonda

Si tratta della 45esima rotatoria nel territorio comunale

Sono terminati i lavori della quarantacinquesima rotatoria del Comune di Misano Adriatico, all’incrocio tra Via Grotta, Via Primo Maggio e Via Rubicone. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di completamento del nuovo percorso ciclopedonale di Via Grotta, dove l’intervento ha consentito la riorganizzazione della viabilità, il miglioramento della fluidità del traffico e la sicurezza stradale nella zona visto che si ridurrà la velocità. I lavori di rifinitura prevedono ancora la stesura del tappetino d’asfalto sulla nuova rotatoria e su tutta Via Grotta. Questi interventi saranno completati al termine dei lavori di realizzazione della nuova condotta del gas, la corona centrale con arredi e cordoli, previsti per la fine del mese di settembre. Da oggi è già completamente fruibile il percorso ciclopedonale che collega Via 1° Maggio alla Statale 16, offrendo ai cittadini un nuovo tracciato sicuro per gli spostamenti a piedi e in bicicletta.