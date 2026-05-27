Misano, festa per i 50 anni dei servizi educativi comunali

Il programma della giornata prevede, a partire dalle ore 16, giochi, merenda e l’apertura della mostra fotografica

Si terrà venerdì 29 maggio 2026, dalle 16 alle 19, presso il Nido comunale di via Don Milani a Misano, la festa per celebrare il 50° anniversario dei servizi educativi comunali.

Era il 1° giugno 1976 quando venne inaugurato il Nido comunale, nella sede che ancora oggi ospita il servizio educativo cittadino, a soli cinque anni dall’approvazione della Legge 1044 del 1971 che istituiva i Nidi d’infanzia in Italia. Un traguardo importante che oggi diventa occasione per celebrare l’intero percorso educativo comunale dedicato ai bambini da 0 a 6 anni.

“Piccoli semi, grandi radici” è il titolo scelto per accompagnare questo anniversario e per raccontare, attraverso una mostra fotografica, la proposta pedagogica costruita in mezzo secolo di esperienze, formazione e attenzione alle famiglie. Un percorso che ha contribuito a far crescere generazioni di cittadini e a consolidare il senso di comunità del territorio.

Nel corso della festa verrà scoperta ufficialmente la targa con i nuovi nomi dei servizi educativi comunali, gesto simbolico che rappresenta il rinnovamento dell’identità educativa della città e il suo sguardo rivolto ai prossimi cinquant’anni.

Il programma della giornata prevede, a partire dalle ore 16, giochi, merenda e l’apertura della mostra fotografica; alle ore 17.15 andrà in scena lo spettacolo “Les Bidon Circus”, realizzato da genitori e insegnanti; alle ore 18:00 spazio all’intitolazione dei servizi educativi, seguita dal taglio della torta celebrativa.