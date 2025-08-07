Misano, gli appuntamenti: cosa fare in città nel weekend 8-9 agosto

Si comincia con il consueto Friday Night

Musica e intrattenimento per tutta la famiglia caratterizzano la proposta degli eventi del weekend a Misano Adriatico.

Ad aprire il fine settimana sarà il consueto appuntamento con Friday Night (ore 21:30), in Piazza della Repubblica, che vedrà protagonista domani sera i JBees con il loro viaggio travolgente nella disco music internazionale e italiana degli anni ’70, ’80 e ’90.

Altro appuntamento ricorrente è quello con il Family Night, lo show dedicato alle famiglie, in programma al Parco del Sole alle 21:20.

Sempre venerdì, in Piazzale Colombo a Portoverde, andrà in scena la sfilata di moda a cura dell’Associazione per la difesa del mare.

Sabato, in Piazza della Repubblica, torna il Varietà della First Animazione mentre domenica, al Parco del Sole di Misano Brasile, l’appuntamento è con i maestri Andrea e Nicole per “A tutto ballo”.