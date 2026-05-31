Misano Grand Prix Truck, l'edizione 2026 è da record con 44.015 presenze

Jochen Hahn interrompe il dominio di Kiss in Gara 3: battaglia totale nel weekend di Misano

Il Misano Grand Prix Truck 2026 chiude con 44.015 presenze (18.762 sabato, 25.253 domenica) che confermano la crescita dell’evento e lo consacrano tra i grandi appuntamenti internazionali che Misano World Circuit ospita ogni anno.

Dopo l’ottimo esordio di ieri, la giornata di oggi ha visto ancor più affluenza nel paddock e sugli spalti, dove il pubblico ha potuto assistere ad altre due emozionanti gare del Goodyear FIA European Truck Racing Championship, la serie continentale partita questo weekend proprio da Misano.

Dopo la doppietta firmata ieri da Norbert Kiss, che si è aggiudicato Gara 1 davanti a Lukas Hahn e Sascha Lenz e che ha poi vinto anche Gara 2 rimontando dall'ottava posizione sulla griglia parzialmente invertita davanti ad Antonio Albacete e José Eduardo Rodrigues, oggi il dominio del campione in carica ungherese si è interrotto in Gara 3. La vittoria è andata a Jochen Hahn davanti a suo figlio Lukas, mentre Antonio Albacete ha completato il podio.

In Gara 4 Kiss si è ripreso il primo gradino del podio, precedendo Sasha Lenz e René Reinert.

Il Misano Grand Prix Truck si conferma una straordinaria occasione d’incontro tra le case costruttrici, le aziende che compongono la filiera e gli operatori del settore, un appuntamento per conoscere e ammirare le novità del settore.

Racchiusa nel cuore del paddock, l’area ha visto la presenza, tra gli altri, di DAF, IVECO, Daimler Truck Italia, Renault Trucks, MAN al suo ritorno, ma anche di Mobil Delvac™, al suo esordio all’evento, Bardhal e Rino Custom.

Sono stati 455 i test drive effettuati dal pubblico nei due giorni, un’opportunità resa possibile dai media partner Vado e Torno e Trasportare Oggi, che da anni organizzano le prove gratuite in pista e fuori dal circuito grazie alla collaborazione delle case costruttrici. Dodici i mezzi, termici ed elettrici, messi a disposizione da DAF, Ford Trucks, Iveco, Man, Mercedes-benz Trucks e Renault Trucks, dei quali i partecipanti ai test drive hanno potuto apprezzarne le prestazioni.

Erano 270, infine, i mezzi che hanno preso parte al grande raduno dei camion decorati, appuntamento che ogni anno colora il paddock e dà vita ad una vera e propria festa. Come da tradizione i veicoli hanno sfilato in pista per la parata finale al termine delle gare.