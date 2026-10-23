Calcio giovanile Misano, Juniores U19 Elite: il nuovo tecnico è Denis Iencinella

Classe 1984, ha esperienza in prima squadra e nel settore giovanile. Sarà alla guida anche della Under 18 Regionale. Esordio sabato a Savignano

Il Misano comunica che il nuovo tecnico delle squadre Juniores Under 19 Elite e Under 18 regionale è Denis Iencinella. Classe ’84, ex attaccante, Iencinella porta con sé un bagaglio importante di esperienza: vincitore del campionato di Seconda Categoria con il San Lorenzo, ha guidato il Riccione 1926 in Prima Categoria, ha allenato nel campionato sammarinese e la Juniores Nazionale del Riccione United. Ha iniziato la stagione al San Bartolo (Prima categoria) da cui si è dimesso.

La scelta è ricaduta su di lui per la sua esperienza e la sua capacità di lavorare con i giovani, e da parte del tecnico le motivazioni non mancano visto che lavorerà su un gruppo alle prese con due campionati di carattere regionale. Iencinella si avvarrà della collaborazione del confermato Roby Fabbri.

Il nuovo tecnico sarà subito chiamato a una sfida impegnativa: già domani, sabato 24 ottobre, guiderà la squadra nella difficile trasferta sul campo della Savignanese, valida per il campionato Juniores Under 19 Élite.

Per quanto riguarda l’Attività di Base, oltre ai campionati Esordienti e Pulcini sono cominciati i concentramenti di Primi Calci e Piccoli Amici con le società del territorio che hanno coinvolto più di cento bambini.

