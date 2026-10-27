Calcio giovanile Misano, Juniores U19 Elite ko, Under 18 Regionale pareggia 3-3

La squadra di Iencinella cade a Savignano e sabato al Calbi affronta la leader Sanpaimola. In vantaggio 3-1, la U18 rimane in dieci e si fa raggiungere

Una sconfitta ed un pareggio per le squadre del settore giovanile del Misano guidate dal nuovo tecnico Denis Iencinella, la Juniores Under 19 Elite sul campo della Savignanese e la Under 18 Regionale in casa contro la Due Emme. Prosegue l’Attività di Base con buoni risultati delle formazioni delle annate 2014-2017.

JUNIORES UNDER 19 ELITE

La Juniores Under 19 Elite è stata battuta sul campo della Savignanese per 6-0. Per metà primo tempo il Misano ha retto bene il confronto facendosi anche pericoloso, poi è andato in svantaggio su azione viziata da un fuorigioco molto evidente purtroppo non rilevato dall’arbitro; dopo una punizione dal limite di Bartoli non sfruttata, è arrivato il 2-0 in mischia, una rete che ha abbattuto la squadra di mister Iencinella, il quale nella ripresa ha fatto ricorso ai giocatori della panchina per valutare tutti gli effettivi a disposizione.

Nel prossimo turno il Misano allo stadio Calbi di Cattolica alle ore 15 affronta la capolista Sanpaimola (17 punti, Savignanese seconda a quota 15). Il Misano in classifica ha 4 punti come l’Imolese, a 5 c’è il Faenza, a 6 la Sammaurese.

MISANO: Bruschi, Carloni, Graziotin, Fabbri, Mulazzani, Mosca, Cavallo, Cobo, Bartoli, Paci, Anatriello. Nella ripresa sono entrati: Tayq, Murrizi, Diana, Irimie. All Iencinella.

UNDER 18 REGIONALE

Pareggio pirotecnico al campo di Villaggio Argentina tra Misano e Due Emme (3-3). La squadra di casa ha giocato una prima frazione molto buona chiusa sul 2-1 (doppietta di Fabbri con conclusione dal limite) e con altre occasioni da rete create e sfumate (per due volte Diana è andato vicino alla marcatura). Nella ripresa tris di Del Medico, poi l’espulsione di Biandronni per doppio giallo. La Due Emme ha sfruttato la superiorità numerica trovando il pareggio. Peccato.

Prossimo turno lunedì 2 novembre alle ore 20 in trasferta contro il Pietracuta.

MISANO: Gambuti, Conti, Ceccolini, Biandronni, Bacchini, Aliu, Del Medico, Carlini, Diana, Fabbri, Giuranna.

Nella ripresa sono entrati: Mulazzani, Graziotin. All. Iencinella.