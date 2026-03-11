Misano, la serata in aiuto dello Ior è un successo: raccolti 3000 euro

“Musica per la vita, in memoria di Barbara Bonfiglioli”, grande partecipazione

Si è conclusa con una grande partecipazione e solidarietà l’iniziativa “Musica per la vita, in memoria di Barbara Bonfiglioli”, tenutasi presso il Centro Sociale “Del Bianco” di Misano Adriatico. L’evento, giunto ormai a essere un appuntamento fisso di grande valore sociale, ha visto la comunità unirsi per un nobile obiettivo a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo.

La manifestazione, organizzata da Elisa Ballarini e Roberto Polisano, ha trasformato una giornata di convivialità e ottima musica – accompagnata dall’orchestra Ballaonda e dalla partecipazione straordinaria di artisti del calibro di Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli, Rosy Velasco, Marco Mariani e l’Orchestra Riccardi – in un atto concreto di sostegno alla ricerca e alla cura oncologica. Grazie alla generosità dei numerosi partecipanti, è stata raccolta la somma di 3.000,00 euro, interamente devoluti allo Ior.

Il ricavato sarà destinato all'acquisto di un casco Paxman, un presidio medico all’avanguardia che verrà donato al reparto di Oncologia dell’Ospedale “Cervesi” di Cattolica. Questo dispositivo è in grado di prevenire la caduta dei capelli in circa il 70% delle pazienti sottoposte a chemioterapia, riducendo significativamente l'impatto psicologico della malattia e rendendo il percorso di cura meno sofferto.